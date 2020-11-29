الرابطة 1 – مشروع تعيينات مقابلات الجولة الافتتاحية

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الاحد عن مشروع تعيينات مقابلات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى وذلك على النحو التالي:

السبت 5 ديسمبر

ملعب الهادي النيفر – س 13

الملعب التونسي – الاولمبي الباجي

في ملعب يعين لاحقا – س 14

النادي البنزرتي – النجم الساحلي

الاحد 6 ديسمبر

ملعب حمادي العقربي برادس – س 14

الترجي الرياضي – مستقبل سليمان

في ملعب يعين لاحقا – س 14

مستقبل الرجيش – اتحاد تطاوين

ملعب المتلوي – س 14

نجم المتلوي – اتحاد بن قردان

الخميس 10 ديسمبر

ملعب الطيب المهيري بصفاقس – س 14

النادي الصفاقسي – الاتحاد المنستيري

وسيتم تعيين مقابلة النادي الافريقي ومنافسه لاحقا.

ولاحظت الجامعة التونسية لكرة القدم ان الروزنامة العامة وتعيين المقابلات قابل للتعديل والتحيين حسب التوجهات العامة للدولة وقرار وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا مؤكدة على ان النوادي مطالبة باحترام دليل الاجراءات الصحية للجامعة ولكل توصيات وزارة الصحة.