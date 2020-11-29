باجة: تسجيل 29 اصابة جديدة بفيروس “كورونا”

المشيشي: الحكومة ستعمل في اطار مسؤوليتها على ايقاف نزيف المالية العمومية وتصلح منظومة المؤسسات العمومية والدعم

صفاقس: ارتفاع إجمالي الوفيات بسبب فيروس “كورونا” إلى 177 حالة وفاة بعد تسجيل 04 وفيات جديدة

وزير العدل يُؤكد تلقّيه 3 شكايات ضد الرئيس الأول لمحكمة التعقيب

الرابطة 1 – مشروع تعيينات مقابلات الجولة الافتتاحية

2020/11/29 أهم الأخبار, المصدر مع وات, رياضة

اعلنت الجامعة التونسية لكرة القدم اليوم الاحد عن مشروع تعيينات مقابلات الجولة الافتتاحية لبطولة الرابطة المحترفة الاولى وذلك على النحو التالي:
السبت 5 ديسمبر
ملعب الهادي النيفر – س 13
الملعب التونسي – الاولمبي الباجي
في ملعب يعين لاحقا – س 14
النادي البنزرتي – النجم الساحلي
الاحد 6 ديسمبر
ملعب حمادي العقربي برادس – س 14
الترجي الرياضي – مستقبل سليمان
في ملعب يعين لاحقا – س 14
مستقبل الرجيش – اتحاد تطاوين
ملعب المتلوي – س 14
نجم المتلوي – اتحاد بن قردان
الخميس 10 ديسمبر
ملعب الطيب المهيري بصفاقس – س 14
النادي الصفاقسي – الاتحاد المنستيري
وسيتم تعيين مقابلة النادي الافريقي ومنافسه لاحقا.
ولاحظت الجامعة التونسية لكرة القدم ان الروزنامة العامة وتعيين المقابلات قابل للتعديل والتحيين حسب التوجهات العامة للدولة وقرار وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا مؤكدة على ان النوادي مطالبة باحترام دليل الاجراءات الصحية للجامعة ولكل توصيات وزارة الصحة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn