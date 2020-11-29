تسجيل 9 اصابات جديدة بفيروس كورونا و3 حالات شفاء و3 حالات وفاة

سجّلت ولاية منوبة، اليوم الأحد ، 09 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، و03 حالات شفاء وثلاث حالات وفاة لمسنة وكهلين من طبربة والجديدة ووادي الليل توفوا أمس بمستشفى الرابطة، وفق المديرة الجهوية للصحة نبيلة قدور لصحفية “وات” بمنوبة

وبيّنت قدور أنّ عدد حالات الشّفاء ارتفع الى 1167حالة متجاوزا عدد حالات الاصابة النشيطة البالغة 711 اصابة، منهم 704 حالة يخضعون حاليا لإجراء العزل الصحي الذاتي و سبعة حالات قيد الإيواء بالمستشفيات

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على معتمدية منوبة (246 حالة ) طبربة (157 حالة) والجديدة (75 حالة ) ووادي الليل (69 حالة) والمرناقية 58 حالة ودوار هيشر (54 حالة ) ، وبرج العامري (30 حالة ) والبطان (24 حالة).

يذكر أنّ الجهة سجلت منذ بداية الجائحة الى اليوم 2026 اصابة بفيروس “كورونا”، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 148 حالة وفاة ، و1167 حالة شفاء