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عاجل : 66 حالة وفاة و 1271 إصابة جديدة بفيروس كورونا

2020/11/29 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أفادت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الأحد، بأن عدد الوفيات جراء فيروس كوفيد ـ19، ارتفع الى 3219 حالة وفاة، وذلك بعد تسجيل 66 حالة وفاة جديدة، وذلك إلى غاية يوم 28 نوفمبر الجاري على الساعة 11 ليلا.

وذكرت الوزارة أنه تم بتاريخ 28 نوفمبر الحالي تسجيل 1271 حالة اصابة جديدة بالفيروس التاجي إثر إجراء 3639 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين بنفس التاريخ 69 الفا و624 من بين 96 الفا و 251 حالة حاملة للفيروس، وذلك بعد تسجيل 398 حالة شفاء.

وأضافت الوزارة، في بلاغها، أنه يتم حاليا التكفل بـ 1466 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات، مشيرة إلى أنه يقيم حاليا 299 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العمومي والخاص، في حين يخضع 129 مصابا إلى التنفس الاصطناعي بالقطاعين.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كوفيد ـ19 يوم 2 مارس الفارط، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس الماضي.

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