الغنوشي يستقبل مجموعة من ممثلي العاطلين عن العمل ويؤكد ضرورة التنسيق لتفعيل القانون عدد 38

التقى رئيس مجلس نواب الشعب،راشد الغنوشي، بعد ظهر اليوم الاحد بقصر باردو ، مجموعة من الشباب من ممثلي العاطلين عن العمل من التنسيقية الوطنية” للمفروزين اجتماعيا “، ومن التنسيقية الوطنية ” لتشغيل فرد من كل عائلة” ، ومن التنسيقية الوطنية “الانتداب حقي 10 سنوات وأكثر “.

وأكّد الغنوشي،وفق بلاغ اعلامي للمجلس، تفهّمه لمطالب هؤلاء الشبان، مبرزا الأهمية التي تكتسيها مبادرة القانون المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي .

من جهة أخرى أشار الى الظروف الصعبة التي تمرّ بها البلاد وما تقتضيه المرحلة من ضرورة تضافر الجهود والإسهام في دفع عملية التنمية بما يعود بالنفع على الجميع، مشددا في المقابل على الاستعداد للتنسيق مع مختلف الجهات المعنية وبذل ما يمكن من جهد من أجل تسريع تنفيذ القانون عدد 38 لسنة 2020 المتعلق بالأحكام الاستثنائية للانتداب في القطاع العمومي، والذي صادق عليه مجلس نواب الشعب يوم 29 جويلية الماضي.

من جهتهم، نقل أعضاء الوفد مشاغلهم الى رئيس المجلس والمتمثّلة في المطالبة بتفعيل القانون عدد 38 مشيرين الى الصعوبات والظروف القاسية التي يعيشونها بسبب انعدام موارد الرزق.

وعبّر المتدخلون عن قلقهم من بطء دخول هذا القانون حيز النفاذ، مؤكّدين ثقتهم في مجلس نواب الشعب ، للقيام بما يلزم من اجل الحث على تسريع إجراءات التطبيق.

وحضر اللقاء مساعد الرئيس المكلّفة بالعلاقة مع المواطن والمجتمع المدني، جميلة الكسيكسي ورئيس لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي خلال الدورة النيابية الماضية، بلقاسم حسن الذي اكد من جهته ” استعداد الحكومة وقناعتها للقيام بما يلزم من إجراءات لتفعيل هذا القانون”، وفق نص البلاغ.