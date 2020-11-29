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ميزانية الدولة 2021: مجلس نواب الشعب يشرع في مناقشة ميزانية رئاسة الحكومة

2020/11/29 أهم الأخبار, المصدر مع وات, سياسة

شرع أعضاء مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الأحد، في مناقشة ميزانية رئاسة الحكومة لسنة 2021.
وضُبطت نفقات رئاسة الحكومة، وفق تقرير لجنة تنظيم الإدارة وشؤون القوات الحاملة للسلاح، في حدود 207.809 مليون دينار مقابل 197.855 مليون دينار خلال سنة 2020، أي بزيادة قدرت بـ 9.954 مليون دينار (5 بالمائة).
وتوزعت ميزانية رئاسة الحكومة للسنة القادمة، وفق التقرير نفسه، على نفقات التأجير التي قدرت بـ 147.642 مليون دينار، ونفقات وسائل المصالح المقدرة بـ 16.548 مليون دينار، إلى جانب نفقات التدخلات (40.536 مليون دينار)، فيما تمّ تخصيص 3.083 مليون دينار لنفقات الاستثمار.

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