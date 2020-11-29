تطاوين: حالة وفاة و13 اصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

تم، خلال ال 24 ساعة الماضية، تسجيل حالة وفاة جديدة في معتمدية تطاوين الشمالية بسبب فيروس كورونا المستجد، وهو ما يرفع عدد الوفايات الى 63 حالة 28 منها في تطاوين الشمالية، و9 في تطاوين الجنوبية، و15 في غمراسن، و4 في بني مهيرة و2 في البئر الاحمر و2 في رمادة و2 في ذهيبة وحالة واحدة في الصمار، وفق ما جاء في التحيين الذي نشرته اليوم الاحد الادارة الجهوية للصحة.

كما أفادت الادارة الجهوية للصحة بأن 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا تم تسجيلها في نفس الفترة، 4 منها في تطاوين الشمالية، و4 في تطاوين الجنوبية، و3 في غمراسن، وحالة واحدة في بني مهيرة، واخرى في الصمار، وبذلك يرتفع عدد الاصابات منذ ظهور هذه الجائحة في الجهة إلى 874 حالة، منها 38 اصابة في الموجة الاولى.

وقد انهى 585 مصابا بالفيروس حالة الحجر الصحي بعد تعافيهم تماما، في حين يخضع 205 مصابا للحجر الصحي الذاتي في منازلهم، أكثر من نصفهم في تطاوين الشمالية، كما يخضع 21 مصابا للعلاج منهم 11 مصابا في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين، ويعالج 10 اخرون في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة خارج الولاية.

واشارت الادارة الجهوية للصحة الى ان الاصابات بفيروس كورونا في صفوف اطارات واعوان الصحة بلغت 64 اصابة، منهم ممرض توفي في معتمدية الصمار.