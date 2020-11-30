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المنستير: مهندسو المؤسسات والمنشآت العمومية ينفذون وقفة احتجاجية للمطالبة بسحب المنحة الخصوصية على القطاع العام

2020/11/30 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

نفّذ مهندسو المؤسسات والمنشآت العمومية بولاية المنستير، اليوم الاثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر ولاية المنستير للمطالبة بتعميم المنحة الخصوصية التي أسندت لفائدة المهندسين في الوظيفية العمومية على مهندسي القطاع العام، وفق الكاتب العام للهيئة الجهوية لعمادة المهندسين بالمنستير هشام وشام.

وأوضح وشّام، في تصريح لـ”وات”، أن المهندسين دخلوا بداية من اليوم في إضراب غيابي بـ3 أيام يتنزل ضمن خطوة تصعيدية للإضراب الذي نفذوه يوم 27 أكتوبر المنقضي، باعتبار أنّهم لم يجدوا تجاوبا من رئاسة الحكومة في ما يتعلّق بمطلبهم الوحيد وهو تعميم المنحة الخصوصية على القطاع العام.

وقال “إن بين ألفين و3 آلاف مهندس يغادرون سنويا البلاد، وهو ما يعتبر سوء تصرّف من الدولة التي تنفق من أموال الشعب لتكوين كفاءات ثم تخسرها ويؤثر بطريقة سلبية على المؤسسات العمومية”، وفق تعبيره.

ولاحظ أنّ نتائج المؤسسات العمومية بصدد التراجع، بسبب إفراغها من الكفاءات التي سواء يستقطبها القطاع الخاص أو تتجه نحو الهجرة، وفق تقديره.
وأكد وشام أنّه في حال عدم استجابة الحكومة لمطلبهم الوحيد فإنّهم سيلجؤون إلى تنفيذ خطوات تصعيدية ويمكنهم التوجه نحو الإضراب المفتوح الذي من شأنه تعطيل “دواليب الدولة”، حسب تعبيره.

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