الفيلم التّونسي “طلامس” للمخرج علاء الدّين سليم يفوز بجائزة أفضل فيلم في مهرجان الفيلم العربي بزوريخ

فاز الفيلم التّونسي طلامس للمخرج علاء الدّين سليم بجائزة أفضل فيلم في الدورة الخامسة لمهرجان الفيلم العربي بزوريخ (سويسرا)، التي أقيمت من 19 إلى 29 نوفمبر الجاري.

وقد احتفى المهرجان في دورته لهذا العام بالسينما التونسية والمغربية من خلال عرض أعمال سينمائية كلاسيكية من البلدين فضلا عن تنظيم لقاءات حول خصوصيات الصناعة السينمائية في تونس والمغرب.

ويرسم علاء الدين سليم في فيلمه الجديد “طلامس” طريق رحيل الانسان الباحث عن انسانيته المفقودة. “يرسم تلك الخطوات المتعاقبة التي يتقدم بمقتضاها البعض في مسار انتقالهم من القالب المجتمعي الجاهز والمميت الى المدى الفردي المتحرر. فمن حالة الوعي والادراك التي يصور فيها المخرج صمت وسَأم شخصيته الرئيسية الى مرحلة الرحيل بما فيها من انعتاق وفرار ومطاردة، ومنها الى مرحلة الاختراق التي تخصها الكاميرا بمشاهد عبور كبرى لفضاءات المدينة والغابة قبل أن تحلّ الصدفة، صدفة الالتقاء غير المتوقع وما يحمله من ممكن”، وبعدها الانسجام الذي يجمع البطلين (عبد الله المنياوي وسهير بن عمارة) والذي يقوم على تجاوز منطق الجسد واللغة، مفاهيم جسّدها المخرج سينمائيا بعجين الغرائبية والتفرد قبل الوصول الى مرحلة الانتفاء او الانصهار في الطبيعة، وهي فكرة تأتي في سياق وترابط مع تيمة فيلمه السابق “آخر واحد فينا”.

“طلامس” من تأليف، مونتاج وإخراج علاء الدين سليم، ويشارك في بطولته سهير بن عمارة، عبد الله المنياوي وخالد بن عيسى، هندسة صوت مُنصف طالب، مدير التصوير أمين مسعدي، وهو إنتاج تونسي/ فرنسي مشترك (شركتا Exit Productions وStill Moving)، بدعم من الصّندوق الفرنسي التّونسي، وصندوق وزارة الشؤون الثقافية للتشجيع على الانتاج السينمائي، وصندوق دعم السينما من جميع أنحاء العالم بالمركز الوطني للسينما والصورة المتحركة بفرنسا، وصندوق السّينما العالمية في أوروبا.