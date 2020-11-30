أريانة-كوفيد19: تسجيل إجمالي 145 حالة وفاة و3719 إصابة مؤكدة منذ بداية الجائحة

سجلت ولاية اريانة الى حدود اليوم الاثنين نحو 145 حالة وفاة و3719 اصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد، وذلك منذ انتشار الجائحة منها 3646 اصابة محلية و73 اصابة مستوردة، وفق تقرير محيّن صادر عن الادارة الجهوية للصحة بأريانة.

وتوزّعت الاصابات، وفق ذات التقرير، بين الاناث بـ1946 إصابة والذكور بـ1773 اصابة اما عدد حالات الشفاء التام من الفيروس فبلغت 3175 حالة.

ويشار الى تسجيل الجهة لـ3620 اصابة مؤكدة بالفيروس منذ فتح الحدود في 27 جوان الفارط، منها 3581 اصابة محلية و39 اصابة مستوردة، توزعت بين جنس الاناث بـ1891 اصابة والذكور ب1729 اصابة، اما عدد الوفايات المسجلة فبلغت منذ نفس التاريخ 140 حالة وفاة في حين بلغ عدد حالات الشفاء التام 3081 حالة.