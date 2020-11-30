تحسين ظروف العمل بمحكمة المحاسبات محور لقاء رئيس الحكومة برئيسة اتحاد قضاة المحكمة

أفادت رئيسة اتحاد قضاة محكمة المحاسبات فاطمة قرط، بأن لقاءها اليوم الاثنين برئيس الحكومة هشام مشيشي، تناول عددا من المطالب الرامية إلى تحسين عمل محكمة المحاسبات عبر جملة من الآليات، منها المالية والتشريعية ومنها ما يتعلق بالجوانب الاجتماعية للقضاة، وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.

وأضافت قرط، التي كانت مرفوقة بوفد من الاتحاد، أن لقاء تطرق أيضا إلى سبل تطوير الإجراءات لدى القضاء المالي والتسريع في النظر في الاحكام الخاصة بالانتخابات، مشيرة إلى التطلع إلى وضع مقاربة تشريعية وترتيبية لتحسين هذه المنظومة.

وأكدت رئيسة الاتحاد أهمية هذا اللقاء، الذي، قالت إنه تميـّز بالحوار البنـّاء بين الطرفين ويندرج في إطار الاستماع إلى مشاغل قضاة محكمة المحاسبات، مبرزة أن الاتحاد لمس تجاوبا إيجابيا من قبل رئيس الحكومة حول مختلف المقترحات التي من شأنها المساهمة في حل الأزمة الخانقة التي يعيشها المرفق القضائي.