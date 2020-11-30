البرلمان يشارك عن بعد في ورشة إقليمية حول دور البرلمانات العربية في حماية كبار السن

شارك مجلس نواب الشعب، اليوم الاثنين، عبر وسائل التواصل عن بعد، في أعمال ورشة عمل إقليمية حول دور البرلمانات العربية في حماية حقوق كبار السن.

وواكب فعاليات هذه الورشة، وفق بلاغ صادر عن مجلس النواب، رئيسة لجنة شؤون المرأة والأسرة و الطفولة والشباب والمسنين، أميرة شرف الدين، ومقررة اللجنة نعيمة المنصوري.

وتهدف هذه الورشة التي تنظمها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الاسكوا) بالشراكة مع جامعة الدول العربية والمكتب الإقليمي للدول العربية لصندوق الأمم المتحدة للسكان، الى تعميق الوعي بين البرلمانيين حول دورهم في حماية حقوق كبار السن في المنطقة العربية، إضافة الى تشجيع الحوار وتعزيز دور البرلمانات في هذا الشأن.

كما تأتي الورشة في إطار تنفيذ الاستراتيجية العربية لكبار السن التي أقرتها القمة العربية في الجمهورية التونسية في مارس 2019.

وبيّنت كل من رئيسة لجنة شؤون المرأة والأسرة والطفولة والشباب والمسنين، ومقررة اللجنة، أن تونس كانت سبّاقة في سنّ التشريعات الضرورية لحماية حقوق كبار السن والمحافظة عليها، ولاسيما من خلال القانون عدد 114 لسنة 1994 المتعلق بحماية المسنين.

وأكّدتا ضرورة مواصلة هذا العمل في ظل التحديات الاقتصادية والصحية التي تعيشها تونس اليوم، كما أشارتا الى أهمية التسريع بسن “مجلة كبار السن” التي ستكون من أهم الأسس التشريعية الرامية الى مناصرة قضايا المسنين وتحقيق نقلة نوعية في تدعيم حقوق كبار السن وحمايتها وتفعيلها.

وأضافتا أن هذه المجلة، التي ستعنى بهذه الفئة، ستكون الأولى من نوعها في العالم. وتطرقتا في هذا الصدد الى أهمية التنصيص فيها على وقاية كبار السن من كل مخاطر العنف والتهديدات.