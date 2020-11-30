المنستير: تسجيل 5 إصابات بفيروس “كورونا” بالمعهد النموذجي فرج الشاذلي بالمنستير وتعليق الدروس في أحد أقسامه

سجّل المعهد النموذجي فرج الشاذلي بالمنستير 5 إصابات بفيروس “كورونا” المستجد في صفوف تلاميذه، 3 إصابات منها في قسم واحد والذي تقرر تعليق الدراسة به كامل الأسبوع الحالي، وفق ما أفاد به، اليوم الاثنين، مدير المعهد النموذجي فرج الشاذلي بالمنستير محمّد شرف الدّين.

وأوضح شرف الدّين، في تصريح لـ”وات”، أنّه في حال سجلت 3 إصابات فما فوق خلال ذات المدّة الزمنية وفي قسم واحد فلا بدّ، وفق البروتوكول الصحي، من تعليق الدراسة في ذلك القسم، مشيرا إلى أنّ التلاميذ المعنيين قد دخلوا في حجر صحي ذاتي.

ومن جهته، أبرز مدير إدارة التقييم والجودة وتكنولوجيات المعلومات والاتصال بالمندوبية الجهوية للتربية بالمنستير، الحبيب بلحاج يوسف، لـ”وات” أنّ المندوبية الجهوية للتربية بالمنستير سجلت منذ 15 سبتمبر وإلى غاية 27 نوفمبر الجاري على مستوى المؤسسات المدرسية بالجهة 253 إصابة بفيروس كورونا المستجد، و201 حالة شفاء.

وتتوزع الإصابات وحالات التعافي كالتالي 86 إصابة في صفوف التلاميذ منها 70 حالة شفاء، و136 إصابة لدى المدرسيين تعافى من بينهم 108 أشخاص، و21 إصابة في صفوف أعوان التأطير والإشراف وتماثلت من بينهم 15 حالة للشفاء، و10 إصابات لدى العملة وتماثل جلّهم للشفاء باستثناء حالتين، حسب ذات المصدر.