عاجل: 41 حالة وفاة و 518 إصابة جديدة بفيروس كورونا في تونس

أفادت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، بأن عدد الوفيات جراء فيروس كوفيد ـ19، ارتفع الى 3260 حالة وفاة بعد تسجيل 41 حالة وفاة جديدة، وذلك إلى غاية يوم 29 نوفمبر الجاري على الساعة 11 ليلا.

وذكرت الوزارة أنه تم بتاريخ 29 نوفمبر الحالي تسجيل 518 حالة اصابة جديدة بالفيروس التاجي إثر إجراء 1881 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين بنفس التاريخ 70 الفا و851 من بين 96 الفا و769 حالة حاملة للفيروس.

وأضافت الوزارة، في بلاغها، أنه يتم حاليا التكفل بـ 1450 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات، مشيرة إلى أنه يقيم حاليا 295 مصابا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العمومي والخاص، في حين يخضع 122 مصابا إلى التنفس الاصطناعي بالقطاعين.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كوفيد ـ19 يوم 2 مارس الفارط، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس الماضي.