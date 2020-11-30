نشرة السادسة مساء حول تطور الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية



* ولاية سوسة

سجّلت ولاية سوسة، اليوم الاثنين، 3 حالات وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع بذلك اجمالي الوفيات منذ ظهور الوباء بالجهة الى 235 حالة وفاة، منها 227 وفاة تم تسجيلها بعد إعادة فتح الحدود في شهر جوان الماضي.

وسجلت الجهة، أيضا 26 حالة ايجابية إضافية، اكدتها نتائج تحليل 73 عينة، أجريت أمس الاحد، ليرتفع اجمالي الحالات المؤكدة بالجهة منذ اكتشاف اول اصابة الى اليوم الى 7533 حالة، منها 7444 حالة تم تسجيلها بعد اعادة فتح الحدود.

وبخصوص الإصابات في صفوف الاطار الطبي والشبه طبي، تم رصد إصابتين جديدتين، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة في صفوف هذا السلك الى 443 إصابة.

ويقيم حاليا، 106 مصابين بأقسام “كوفيد 19” بمستشفيات ولاية سوسة العمومية والخاصة، من بينهم 31 مصابا في حالة انعاش، الى جانب 13 مصابا أصيلي ولايات أخرى.

* ولاية المهدية

سجلت ولاية المهدية، اليوم الاثنين، حالتي وفاة و6 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، توزعت إلى 3 إصابات بقصور الساف، وإصابتين بالجم، وإصابة واحدة بالمهدية.

وبلغ العدد الجملي للإصابات بالجهة، منذ بداية الجائحة، 1838 منها 58 وفاة، و1334 حالة تعافي، مقابل 446 حالة نشطة.

* ولاية توزر

سجلت، ولاية توزر، اليوم الاثنين، 44 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” من جملة 100 تحليل.

وتوزعت هذه الإصابات، حسب المعتمديات، الى 18 في توزر، و15 في تمغزة، و7 في نفطة، واصابتين اثنين في دقاش، ليرتفع بذلك اجمالي الإصابات الى حدود اليوم، الى 1322 إصابة، منهم 1113 حالة تعافي.

* ولاية أريانة

سجلت، ولاية أريانة، الى حدود اليوم الاثنين، نحو 145 حالة وفاة، و3719 اصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد، وذلك منذ انتشار الجائحة، منها 3646 اصابة محلية و73 اصابة مستوردة.

وتوزّعت الاصابات، بين الاناث بـ1946 إصابة والذكور بـ1773 اصابة اما عدد حالات الشفاء التام من الفيروس فبلغت 3175 حالة.

يشار الى تسجيل الجهة لـ3620 اصابة مؤكدة بالفيروس منذ فتح الحدود في 27 جوان الفارط، منها 3581 اصابة محلية و39 اصابة مستوردة، توزعت بين جنس الاناث بـ1891 اصابة والذكور ب1729 اصابة، اما عدد الوفايات المسجلة فبلغت منذ نفس التاريخ 140 حالة وفاة في حين بلغ عدد حالات الشفاء التام 3081 حالة.

* ولاية سيدي بوزيد

سجّلت، ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاثنين، 25 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية انتشار الفيروس في الجهة الى 1730 حالة، من بينها 69 حالة وفاة.

وتتوزع الاصابات الجديدة، على معتمديات سيدي بوزيد الغربية (13 اصابة)، وسيدي بوزيد الشرقية (7 اصابات)، وبئر الحفي (اصابة واحدة)، وجلمة (اصابة واحدة) والرقاب (3 اصابات).

وبلغ عدد حالات الشفاء 1217 حالة شفاء بعد تسجيل 18 حالة شفاء جديدة.

* ولاية المنستير

سجلت، ولاية المنستير، منذ 15 مارس الفارط، تاريخ ظهور أول إصابة بفيروس “كورونا” بالجهة، تطورا في إجمالي الإصابات بلغ 5535 حالة، بعد تسجيل 45 إصابة جديدة.

وتوزعت الإصابات الجديدة حسب المعتمديات، إلى 13 إصابة بطبلبة، و9 إصابات بالساحلين، و8 إصابات بالمنستير، و6 إصابات بالبقالطة، و5 إصابات بصيادة لمطة بوحجر، وإصابتين (02) ببنبلة، وإصابتين (02) بزرمدين.

وسجلت الجهة، أيضا، تطورا في مجموع الحالات التي تماثلت للشفاء حيث بلغت 4219 حالة، بعد تعافي 30 شخصا، كما ارتفع مجموع الأشخاص الذين أتموا فترة الحجر الصحي الذاتي وفترة الحجر الصحي الاجباري إلى 29 ألفا و915 شخصا، مقابل خضوع 2647 شخصا آخرين للحجر الصحي الذاتي.

* ولاية صفاقس

سجلت، ولاية صفاقس، حالتي وفاة و83 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” من مجموع 281 تحليلا مخبريا منجزا يوم أمس الأحد، ليرتفع إجمالي الوفيات الناجمة عن الإصابة بالوباء في الجهة منذ ظهوره، إلى 181 حالة وفاة، وعدد الحالات الإيجابية المثبتة مخبريا إلى 6750 حالة، في حين ارتفع عدد المتعافين إلى 5566 شخصا بعد تسجيل 55 حالة شفاء جديدة.

وكانت الجهة سجلت، يوم أمس الأحد، حالتي وفاة و109 حالة إيجابية، من مجموع 385 تحليلا مخبريا، مقابل 137 حالة شفاء.

ويقيم حاليا، 15 مصابا بالفيروس في أقسام العناية المركزة و82 مصابا بقسم “كوفيد أوكسجين” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر و34 مصابا بالمصحات الخاصة.

يذكر أن العدد الجملي للتحاليل المنجزة في إطار تقصي الوباء بولاية صفاقس بلغ إلى حد الآن 29 ألفا و202 تحليلا.

* ولاية قبلي

سجّلت ولاية قبلي، اليوم الاثنين، حالة وفاة جديدة جراء الاصابة بفيروس “كورونا”، الى جانب رصد 78 إصابة جديدة، بين يومي امس الاحد واليوم الاثنين، لترتفع الحصيلة الوبائية بالجهة منذ بداية الجائحة الى 71 حالة (70 منها منذ اعادة فتح الحدود في شهر جوان الفارط)، و2075 إصابة (1964 منها منذ اعادة فتح الحدود) منها 496 حالة لا تزال نشطة.