منظمة الصحة العالمية تتعهد بكشف مصدر فيروس كورونا

تعهد مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، امس الاثنين، القيام بكل الخطوات المطلوبة لكشف مصدر الفيروس الذي تسبب بوباء “كوفيد-19”.

ورفض تيدروس أدهانوم غيبريسوس اتهام الوكالة الأممية بأنها تساهلت للغاية مع الصين.

وصرح مدير منظمة الصحة العالمية: “نريد أن نعرف المصدر، وسنبذل كل ما هو ممكن لمعرفته”، علما أن المنظمة تأمل بإرسال فريق علمي سريعا إلى الصين.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجه انتقادات حادة إلى المنظمة حيال تعاملها مع الفيروس عند بداية ظهوره في الصين.

وتواجه بكين عاصفة انتقادات من الخارج على خلفية طريقة تعاطيها مع تفشي الوباء الذي ظهر للمرة الأولى في مقاطعة ووهان الصينية.

وتسبب فيروس كورونا المستجد بوفاة 1.460.018 شخصا في العالم منذ أبلغ مكتب منظمة الصحة العالمية في الصين عن ظهور المرض نهاية ديسمبر، بحسب تعداد أجرته وكالة فرانس برس استنادا إلى مصادر رسمية.

وكالات