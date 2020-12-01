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منوبة: 3 وفيات و13 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” و13 حالة تعافي

2020/12/01 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجلت ولاية منوبة، اليوم الثلاثاء، 3 وفيات ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا”، و13 إصابة جديدة بالفيروس، مقابل 13 حالة تعافي، وفق معطيات الادارة الجهوية للصحة بالجهة.

وارتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة بالجهة، منذ بدء انتشار الفيروس الى 2079 إصابة، منها 153 حالة وفاة، و1180 حالة شفاء.

وارتفع، كذلك، عدد حاملي الفيروس بالجهة، باحتساب حالات الاصابة الجديدة الموزعة بين دوار هيشر، والجديدة، ووادي الليل، وبرج العامري وطبربة، الى 747 حالة، منها 741 محل ايواء ذاتي، و06 حالات محل ايواء بالمؤسسات الاستشفائية.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة (257 حالة)، طبربة (166 حالة)، والجديدة (83 حالة)، ووادي اللّيل (72حالة)، والمرناقية (58 حالة)، ودوار هيشر (56 حالة)، وبرج العامري (30 حالة)، والبطان (25 حالة).

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