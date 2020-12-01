عاجل: آخر تطورات الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

* ولاية منوبة

سجلت ولاية منوبة، 3 وفيات ناجمة عن الإصابة بفيروس “كورونا”، و13 إصابة جديدة، مقابل 13 حالة تعافي، وارتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة الى 2079 إصابة، منها 153 حالة وفاة، و1180 حالة شفاء.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات على منوبة (257 حالة)، طبربة (166 حالة)، والجديدة (83 حالة)، ووادي اللّيل (72 حالة)، والمرناقية (58 حالة)، ودوار هيشر (56 حالة)، وبرج العامري (30 حالة)، والبطان (25 حالة).

* ولاية المنستير

سجلت ولاية المنستير، 3 حالات وفاة، و20 إصابة و50 حالة شفاء، جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع بذلك اجمالي الوفيات الى 143 حالة، والإصابات الى 5555 إصابة، ومجموع المتعافين من الفيروس الى 4269 متعاف

* ولاية القصرين

رصدت المصالح الصحية بولاية القصرين، 34 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع بذلك عدد الإصابات إلى 2400 إصابة، كما إرتفعت بدورها حالات الوفاة إلى 117 حالة بعد تسجيل 3 وفيات جديدة

* ولاية توزر

كشفت نتائج التحاليل للتقصي عن فيروس “كورونا” بولاية توزر عن 66 إصابة جديدة، ليرتفع اجمالي الإصابات الى 1432 إصابة، ٍفي حين بلغ اجمالي الوفيات المسجلة 25 حالة

وتوزعت الإصابات الجديدة الى 23 اصابة في توزر المدينة، و21 إصابة في معتمدية دقاش، و16 اصابة في نفطة، و04 اصابات في تمغزة واصابتين (02) في معتمدية حامة الجريد.

* ولاية صفاقس

سجلت ولاية صفاقس خلال ال24 ساعة الماضية، حالتي وفاة، و169 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، بالإضافة إلى 78 حالة شفاء جديدة، وارتفع بذلك إجمالي الوفيات الناجمة عن انتشار الوباء إلى 183 حالة وفاة، وعدد الحالات الإيجابية الحاملة للفيروس الى 6919 حالة وعدد المتعافين إلى 5644 شخصا

* ولاية قابس

سجلت ولاية قابس 31 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” تتوزع الى 12 اصابة بغنوش، و08 اصابات بقابس الجنوبية، و03 اصابات بكل من قابس المدينة ومارث، واصابتين (02) بكل من مطماطة الجديدة وقابس الغربية، واصابة واحدة (01) بالحامة.

وبلغ العدد الجملي للاصابات 3245 اصابة، من بينهم 2799 شحصا تجاوزا مرحلة نقل العدوى وأصبحوا غير حاملين لأعراض سريرية

* ولاية باجة

اظهرت نتائج التحاليل بولاية باجة، وجود 39 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، منها 20 اصابة بباجة المدينة، و7 اصابات بمجاز الباب، و7 اصابات بعمدون و4 اصابات بتبرسق واصابة واحدة بقبلاط، ليرتفع العدد الجملي للاصابات منذ بداية الجائجة الى 2210 اصابات

ووصل عدد المتماثلين للشفاء من الفيروس الى 1719 شخصا بنسبة قاربت ال78 بالمائة، فى حين استقر عدد ضحايا الفيروس منذ ثلاثة ايام ليبقى في حدود 60 شخصا اجمالا.

* ولاية جندوبة

سجل عدد الإصابات بفيروس “كورونا” بولاية جندوبة خلال اليومين الأخيرين، ارتفاعا ب12 إصابة موزعة بين 5 حالات بجندوبة، و4 حالات ببوسالم وحالتين (02) بمعتمدية غار الدماء، وحالة واحدة (01) بمعتمدية وادي مليز، فيما لم تسجل بمعتمديات طبرقة وعين دراهم وفرنانة اية حالة.

وفي المقابل سجّل عدد الوفيات استقرارا نسبياّ حيث لم يتم تسجيل اية حالة وفاة جديدة، ليحافظ عدد الوفيات بالجهة منذ بداية الجائحة على مجموع 118 حالة.

* ولاية مدنين

سجلت ولاية مدنين، حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا”، ليرتفع اجمالي الوفيات بالفيروس الى 74 حالة، كما تم تسجيل 60 اصابة جديدة ليرتفع اجمالي الاصابات الى 1688 اصابة

وتوزعت الاصابات بين معتمدية مدنين الشمالية ب14 اصابة، وسيدي مخلوف ب13 اصابة، وجربة حومة السوق ب12 اصابة، و8 اصابات ببن قردان، و7 اصابات بمدنين الجنوبية، واصابتين (02) بجربة ميدون، واصابة واحدة (01) ببني خداش، واخرى بجربة اجيم.

* ولاية قفصة

تسبّب فيروس كورونا “المستجد”، في وفاة شابّة (26 سنة) من معتمدية الرديف مما يرفع حصيلة الوفيات جراء الاصابة بالفيروس منذ بدء ظهوره إلى 74 حالة وفاة، كما تم رصد 27 إصابة جديدة ليبلغ مجموع الاصابات 1646 مصابا، تعافى منهم 1058 شخصا

* ولاية قبلي

تم في اخر تحيين للوضع الوبائي بولاية قبلي امس الاثنين، تاكيد تسجيل مجموع 73 حالة وفاة منذ ظهور الوباء، 72 حالة منها تم تسجيلها منذ إعادة فتح الحدود في شهر جوان الفارط، وبلغ إجمالي الإصابات 2081 اصابة (1970 حالة منها تم تسجيلها منذ إعادة فتح الحدود)، ولا تزال 529 حالة منها نشطة