الترجي الرياضي يكشف عن قائمته الافريقية لموسم 2021/2020

أعلن فريق الترجي الرياضي التونسي لكرة القدم مساء امس الإثنين عن قائمته الأفريقية لموسم 2020-2021.

واوضح الترجي عبر صفحته الرسمية على فايسبوك إنه ضم 34 لاعبا للقائمة الأولية الأفريقية .

وكان الاتحاد الأفريقي للعبة وسع القائمات الأفريقية للأندية لتصبح بداية من الموسم المقبل (2020-2021) 40 لاعبا لكل فريق.

وضمت القائمة الأولية للترجي الرياضي كل المنتدين الجدد على غرار حمدي النقاز وغيلان الشعلالي وعلاء المرزوقي ونسيم بن خليفة والحارس فاروق بن مصطفى.

وفي ما يلي قائمة الترجي الافريقية :

حراس المرمى : معز بن شريفية، فاروق بن مصطفى، صدقي الدبشي، وسيم القروي.

خط الدفاع : حمدي النقاز، خليل شمام، سامح الدربالي، إلياس الشتي، محمد علي اليعقوبي، عبد القادر بدران، أمين توغاي، حسين ربيع، محمد أمين بن حميدة ، شابار.

خط الوسط : غيلان الشعلالي، فرسيني كوليبالي، محمد علي بن رمضان، أمين المسكيني، كوامي بونسو، عبد الرؤوف بن غيث، فادي بن شوق ، يوسف المصراطي، المولهي، غبو، التريكي.

خط الهجوم : نسيم بن خليفة، محمد علي بن حمودة، علاء المرزوقي، حمدو الهوني، فاروق الميموني، زياد بريمة ، ماهر بن الصغير، عبد الرحمان مزيان ، طه ياسين الخنيسي.