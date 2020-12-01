عاجل: استقالة سماح مفتاح المستشارة الاعلامية لرئيس الحكومة..وهذه التفاصيل..

القبض على 07 أشخاص بصدد التحضير لعملية هجرة غير نظامية ببنزرت..

عاجل: حقائق صادمة تكشف لأول مرّة بخصوص ملفّ حادث عمدون

أم وابنها يسلبان أكثر من 80 ألف دينار من 18 شابا وفتاة..وهذه التفاصيل

بعد كمين محكم: الاطاحة بشخص مورط في سلسلة من السرقات

2020/12/01 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

إثر تعرّض شخص بجهة القصبة من ولاية تونس إلى سلب هاتفه الجوّال من قبل شخص، تمكّنت الوحدات التّابعة لمنطقة الأمن الوطني بتونس المدينة يوم 30 نوفمبر 2020، بعد تعميق التّحرّيات وبعد نصب كمين محكم، من حصر الشّبهة في شخص من ذوي السّوابق العدليّة والقبض عليه.

بالتّحرّي معه، اعترف بما نُسب إليه وبمزيد التّحرّي في شأنه، تبيّن تورّطه في سلسلة من السّرقات الأخرى وبعرضه على متضرّريْن (تمّ سلب هاتفهما الجوّال) تعرّفا عليه وقد تمّ إرجاع جزء من المسروق (هاتفين جوّالين) إلى صاحبيْه، كما تمّ إدراج شريكه (أخفى لديه المسروق) بالتّفتيش.

باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه ومواصلة الأبحاث.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2020 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn