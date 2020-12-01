بعد كمين محكم: الاطاحة بشخص مورط في سلسلة من السرقات

إثر تعرّض شخص بجهة القصبة من ولاية تونس إلى سلب هاتفه الجوّال من قبل شخص، تمكّنت الوحدات التّابعة لمنطقة الأمن الوطني بتونس المدينة يوم 30 نوفمبر 2020، بعد تعميق التّحرّيات وبعد نصب كمين محكم، من حصر الشّبهة في شخص من ذوي السّوابق العدليّة والقبض عليه.

بالتّحرّي معه، اعترف بما نُسب إليه وبمزيد التّحرّي في شأنه، تبيّن تورّطه في سلسلة من السّرقات الأخرى وبعرضه على متضرّريْن (تمّ سلب هاتفهما الجوّال) تعرّفا عليه وقد تمّ إرجاع جزء من المسروق (هاتفين جوّالين) إلى صاحبيْه، كما تمّ إدراج شريكه (أخفى لديه المسروق) بالتّفتيش.

باستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه ومواصلة الأبحاث.