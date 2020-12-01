توننداكس يقفل معاملات الثلاثاء متراجعا بنسبة 0.1 بالمائة

أقفلت بورصة تونس للاوراق المالية معاملات حصة، الثلاثاء، في المنطقة الحمراء اذ تراجع مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 0.1 بالمائة في حدود النقطة 6815.49 وسط حجم تداول ب3.9 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة “التونسية للاوراق المالية”.

واستقطب سهم المغازة العامة اهتمام المستثمرين ليحقق حجم تداول ب781 الف دينار بعد تداوله في شكل كتل. وسجل سهم شركة الانتاج الفلاحي بطبلبة احسن اداء في الحصة ليتطور بنسبة 5.5 بالمائة (1.350 دينار) بحجم تداول ب45 الف دينار.

وارتقى سهم مجموعة تواصل القابضة بنسبة 3.53 بالمائة (0.330 دينار).

في المقابل سجل سهم المعامل الالية بالساحل اكبر انخفاض بنسبة 5.6 بالمائة (0.840 دينار) بحجم تداول ب10 الاف دينار. وتراجع سهم المغازة العامة بنسبة 2.9 بالمائة (20.870 دينار) .

علما ان رقم معاملات موزع المواد الغذائية سجل مع موفى سبتمبر 2020 انخفاضا بنسبة 10 بالمائة ليبلغ 733 مليون دينار بسبب جائحة كورونا.