سوسة: تسجيل 3 وفيات و56 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجلت مصالح الإدارة الجهوية للصحة بسوسة، يوم أمس الثلاثاء، 3 حالات وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس “كورونا”، ليرتفع عدد حالات الوفاة بالجهة الى 238 حالة منذ ظهور الوباء، منها 230 بعد إعادة فتح الحدود، بحسب رئيسة مصلحة الاعلام والبرامج الوطنية بالإدارة الجهوية للصحة، حفصية العذاري.

وأضافت العذاري، في تصريح لــ(وات)، اليوم الأربعاء، ان ولاية سوسة سجلت 56 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، وذلك بعد القيام بـ227 تحليلا مخبريا، منها إصابة في صفوف الإطارات الصحية، ليرتفع مجموع الإصابات إلى 7589 مصابا منذ بداية الجائحة، منهم 7500 أصيبوا بالوباء إثر إعادة فتح الحدود في جوان المنقضي.

وتماثل للشفاء، بحسب المصدر ذاته، 3525 مريضا، فيما لا يزال 3745 حاملا للفيروس في حالة متابعة ومراقبة طبية.

ولا يزال 106 مصابين يقيمون بعدد من مستشفيات ومصحات الجهة، من بينهم 27 في حالة انعاش، الى جانب إيواء 10 مصابين بـ”كوفيد-19 ” من ولايات أخرى.