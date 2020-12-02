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محكوم بالسجن مدى الحياة: تفاصيل القبض على عنصر تكفيري بغار دماء..

2020/12/02 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

تمكّنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بجندوبة، أمس الثلاثاء، من إلقاء القبض على عنصر تكفيري (33 سنة قاطن بجهة غار الدماء ولاية جندوبة)، صادر في شأنه منشورا تفتيش، لفائدة هياكل قضائية مختلفة من أجل “إضرام النار والإنتماء إلى تنظيم إرهابي” وصادر في شأنه حكم يقضي بسجنه مدى الحياة.
وقد أذنت النيابة العموميّة بالمحكمة الإبتدائيّة تونس 1، بعد مراجعتها، بالإحتفاظ بهذا الشخص وإحالته على أنظارها، وفق بلاغ صادر اليوم الأربعاء عن وزارة الداخلية.

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