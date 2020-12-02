هام: وزير الصحّة يحسم الجدل المتعلّق باختراع دواء تونسي ضد كورونا

قدّم وزير الصحة فوزي المهدي، خلال ندوة صحفية اليوم الأربعاء 2 ديسمبر 2020، توضيحات بخصوص “الدواء الذي اخترعه تونسي ضد الكورونا” وأعلن عنه النائب سيف الدين مخلوف تحت قبة البرلمان.

وقال المهدي أنّ المخترع أكّد أنّه مكمل غذائي وليس دواء، مشدّدا على أنّ صنع الدواء يخضع بالضرورة إلى مراحل هامة وتجارب سريرية قبل اِعتماده.

وأشار المهدي إلى أنّ صاحب المكمل الغذائي تقدم بملف منقوص لإدارة الصيدلة والدواء بالوزارة وطُلب منه اِستكمال ملفه.

وكشف الوزير أنّ هناك لجنة مشتركة بين إدارة الصيدلة و الدواء بوزارة الصحة وبين وزارتي الدفاع الوطني والتعليم العالي والبحث العلمي، بصدد إجراء تجارب سريرية في تونس لإختبار دواء خاص بكورونا.