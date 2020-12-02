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ليبيا توقع عقدا مع مبادرة “كوفاكس” لتزويدها بمليوني جرعة من لقاح كورونا

2020/12/02 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر, ليبيا

اتفقت حكومة الوفاق الوطني الليبية في طرابلس مع مبادرة “كوفاكس” العالمية على تلقي مليوني جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا.

وقال خليفة البكوش رئيس اللجنة الاستشارية الليبية لمكافحة فيروس كورونا، إن “ليبيا وقعت عقدا مع مبادرة (كوفاكس) لتزويدها بمليوني جرعة من اللقاح ضد فيروس كورونا”. وأضاف: “اللقاح سيتم توزيعه في جميع أنحاء البلاد”.

ولفت البكوش إلى أن الجرعات المتلقاة في المرحلة الأولى لن تكون كافية للجميع.

ووفق ما نقله موقع سبوتنيك تهدف مبادرة “كوفاكس” التي تقودها منظمة الصحة العالمية، إلى توفير ما لا يقل عن ملياري جرعة من اللقاحات لفيروس كورونا بحلول نهاية عام 2021.

وفي وقت سابق، حث الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، دول العالم على تمويل خطة “كوفاكس”، فيما أفاد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، بأن 167 دولة انضمت إلى مبادرة “كوفاكس” العالمية، ما يمثل 70 بالمئة من سكان العالم.

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