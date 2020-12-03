نابل: تسجيل 3 وفيات و77 إصابة محلية جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

أفاد مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي أن الجهة سجلت 3 وفيات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد ليرتفع عدد الوفيات منذ بداية الجائحة والى غاية اليوم الخميس 181 حالة وفاة

واوضح السليمي في تصريح ل(وات)، ان حالة الوفاة الاولى تعود لرجل يبلغ من العمر 75 سنة أصيل معتمدية تاكلسة توفي بمستشفى الحبيب ثامر بتونس العاصمة، وتتعلق حالة الوفاة الثانية برجل اخر يبلغ من العمر 89 سنة توفي بمنزله بمعتمدية بني خيار، في حين تعود حالة الوفاة الاخيرة لرجل ثالث اصيل معتمدية حمام الغزاز توفي كذلك في المنزل

وبين ذات المصدر انه تم رصد 77 حالة اصابة جديدة بالفيروس ليبلغ مجموع الاصابات المؤكدة 6471 حالة من بينها 1048 حالة لا تزال حاملة للفيروس، وان عدد الاصابات التي تجاوزت مرحلة نقل العدوى حسب البروتوكول الصحي المعتمد بلغ 5245 حالة من بينها 125 حالة تم رفع العزل الصحي عنهم خلال ال24 ساعة الاخيرة