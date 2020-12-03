نشرة منتصف النهار حول تطور الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

* ولاية نابل

سجلت ولاية نابل 3 وفيات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، تعود الوفاة الاولى لرجل (75 سنة) أصيل معتمدية تاكلسة، وتتعلق الوفاة الثانية برجل (89 سنة) من بني خيار، في حين تعود الوفاة الثالثة لرجل اصيل معتمدية حمام الغزاز، ليرتفع بذلك اجمالي الوفيات 181 حالة وفاة

كما تم رصد 77 اصابة جديدة بالفيروس ليبلغ مجموع الاصابات المؤكدة 6471 حالة من بينها 1048 حالة لا تزال حاملة للفيروس

* ولاية باجة

توفي بالمستشفي الجهوى بباجة رجلان جراء اصابتهما بفيروس “كورونا” المستجد احدهما عمره 75 سنة والاخر 82 سنة، ليصل عدد ضحايا الفيروس الى 65 شخصا، كما اظهرت نتائج التحاليل وجود 16 اصابة جديدة بالفيروس، منها 15 حالة بباجة، وحالة واحدة بتيبار، ووصل بذلك العدد الجملي للاصابات الى 2266 اصابة، وعدد المتماثلين للشفاء الى 1942 شخصا بنسبة فاقت ال85 بالمائة

* ولاية المنستير

سجلت ولاية المنستير، 3 وفيات بفيروس “كورونا” المستجد، ليصبح اجمالي الوفيات 147 حالة وفاة، و86 إصابة جديدة وليتطور العدد الجملي للاصابات إلى 5699 إصابة، كما تطور مجموع الأشخاص الذين تعافوا من الفيروس إلى 4392 شخصا، من بينهم 53 شخصا جديدا

وتوزعت الاصابات الجديدة حسب المعتمديات إلى 22 إصابة بصيادة لمطة بوحجر، و18 إصابة بالساحلين، و11 إصابة بطبلبة، و8 إصابات بالمكنين، و7 إصابات بالمنستير، و4 إصابات بقصر هلال، و4 إصابات بزرمدين، و4 إصابات بالوردانين، و3 إصابات بجمال، و3 إصابات بالبقالطة، وإصابتين بقصيبة المديوني.

* ولاية جندوبة

توفي بولاية جندوبة شخصان وأصيب 12 شخصا اخر بفيروس “كورونا” المستجد، ليرتفع بذلك مجموع المتوفين بالولاية الى 120 شخصا، والمصابين الى 1684 شخصا (1664 إصابة محلية و20 إصابة مستوردة)

* ولاية توزر

سجلت ولاية توزر حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد لكهلين لترتفع حالات الوفاة الى 26 حالة، كما تم تسجيل 50 اصابة جديدة (30 اصابة بتوزر و9 اصابات بتمغزة و7 اصابات بدقاش و4 اصابات بنفطة)، ليرتفع اجمالي الإصابات الى 1511 إصابة من بينهم 1178 حالة تعافي و233 حالة نشيطة ما تزال حاملة للفيروس.

* ولاية قبلي

سجلت ولاية قبلي حالتي وفاة جديدتين جراء الاصابة بفيروس “كورونا”، ليرتفع اجمالي الوفيات الى 79 حالة، كما تم تسجيل 37 إصابة جديدة ليرتفع مجموع الإصابات إلى 2209 حالة

* ولاية مدنين

سجلت ولاية مدنين، 3 حالات وفاة بسبب فيروس “كورونا”، ليرتفع عدد الوفيات الى 83 حالة اجمالا، بالاضافة الى تسجيل 48 اصابة جديدة (من بينها 4 اصابات لاطارات تربوية، و3 اصابات لامنيين، ليرتفع عدد الاصابات في القطاع التربوي الى 44 اصابة، وفي صفوف السلك الامني الى 34 اصابة)، فيما ارتفع اجمالي الاصابات الى 1771 اصابة.

وتتوزع الاصابات الجديدة حسب المعتمديات، الى 13 اصابة بمدنين الجنوبية، و11 اصابة ببن قردان، و8 اصابات بمدنين الشمالية، و7 اصابات بجرجيس، و6 اصابات بحومة السوق، واصابة واحدة بكل من بني خداش واجيم، كما تم تسجيل 10 حالات شفاء (4 ببن قردان، و3 بمدنين الجنوبية، وحالة شفاء في كل من ميدون واجيم ومدنين الشمالية).

* ولاية سوسة

سجلت ادارة الصحة بسوسة حالتي وفاة لمصابين اثنين بفيروس “كورونا”، ليرتفع عدد الوفيات بالجهة الى 240 حالة وفاة ، كما تم تسجيل 66 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع اجمالي الاصابات بالجهة الى 7655 إصابة

وكشفت نتائج التحاليل، عن 4 إصابات جديدة في صفوف الإطارات الطبية وشبه الطبية، ليرتفع عدد الإصابات في صفوف العاملين في هذا القطاع الى 448 إصابة، وبلغ عدد الذين استكملوا فترة الحجر الصحي، 3531 حالة، بينما لا يزال 3803 مصابين بالفيروس يخضعون للمتابعة الطبية.