منوبة: تسجيل حالتي وفاة و10 اصابات و03 حالات شفاء بفيروس “كورونا” المستجد

سجلت ولاية منوبة اليوم الخميس، حالتي وفاة، و10 اصابات جديدة بفيروس “كورونا” المستجد، بالاضافة الى 03 حالات شفاء، وفق ما افادت به المديرة الجهوية للصحة نبيلة قدور (وات)

واضافت قدور أنّ عدد حالات الشفاء من الفيروس ارتفع الى 1204 حالات شفاء، وانه باحتساب حالات الاصابة الجديدة الموزعة بين دوار هيشر والجديدة وبرج العامري وطبربة، يرتفع عدد حاملي الفيروس بالجهة الى 773 حالة منها 770 حالة محل ايواء ذاتي و03 حالات بالمؤسسات الاستشفائية.

وتتوزع الحالات الجملية الحاملة للفيروس حسب المعتمديات، على منوبة (263 حالة)، طبربة (176 حالة)، والجديدة (84 حالة)، ووادي اللّيل (73 حالة)، ودوار هيشر (62 حالة)، والمرناقية (58 حالة)، ، وبرج العامري (31 حالة)، والبطان (26 حالة).

يذكر أنّ الجهة سجّلت منذ بداية الجائحة الى اليوم 2132 اصابة، و156 حالة وفاة و1204 حالة شفاء.