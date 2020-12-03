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صفاقس: تسجيل 04 وفيات و71 إصابة و64 حالة شفاء بفيروس “كورونا”

2020/12/03 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجلت ولاية صفاقس خلال ال24 ساعة الماضية، 04 وفيات و71 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” (من مجموع 440 تحليلا مخبريا منجزا) و64 حالة شفاء، وفق آخر تحيين للحالة الوبائية بالجهة تم الكشف عنه اليوم الخميس.

وتفيد المعطيات الإحصائيات التي نشرتها الإدارة الجهوية للصحة بصفاقس على صفحتها الرسمية أن 16 مصابا بالفيروس يقيمون حاليا في الأقسام المركزة للمؤسسات الصحية العمومية والخاصة بالجهة، و77 بقسم “كوفيد 19” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، و29 مريضا بالمصحات الخاصة.

وارتفع بناء على هذه المعطيات الجديدة للحالة الوبائية، عدد الوفيات الناتجة عن الإصابة بالفيروس في الجهة إلى 192 حالة وفاة، وعدد الحالات الإيجابية الحاملة للفيروس إلى 7143 حالة، وعدد المتعافين إلى 5799 شخصا.

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