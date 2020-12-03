البرلمان يواصل أشغاله بمناقشة مشروع ميزانية وزارة النقل واللوجيستيك لسنة 2021

واصل مجلس نواب الشعب ظهر، الخميس، أشغال الجلسة العامة ليمر الى مناقشة مشروع ميزانية وزارة النقل واللوجيستيك لسنة 2021، التي سجلت زيادة بنسبة 61ر13 بالمائة مقارنة بميزانية الوزارة لسنة 2020.

وضبطت الحكومة ميزانية وزارة النقل واللوجيستيك لسنة 2021 في حدود 830ر841 مليون دينار، مقابل 980ر740 مليون دينار في 2020.

وتتوزع ميزانية الوزارة حسب البرامج الى برنامج النقل البري (564ر775 مليون دينار) وبرنامج الطيران المدني (113ر12 مليون دينار) وبرنامج النقل البحري والموانئ (437ر19 مليون دينار) وبرنامج القيادة والمساندة (419ر34 مليون دينار).

وأوضح وزير النقل واللوجستيك، معز شقشوق، خلال جلسة استماع عقدت مؤخرا صلب لجنة الفلاحة والامن الغذائي والتجارة والخدمات ذات الصلة، بالبرلمان، ان حوالي 72 بالمائة من اعتمادات ميزانية الوزارة موجهة لفائدة منحة الدعم للشركات (600 مليون دينار) و24 بالمائة مخصصة للاستثمار (بحوالي 197 مليون دينار).

وأكد شقشوق أن وزارة النقل اقترحت ميزانية بحجم 1389 مليون دينار غير ان التوازنات العامة لميزانية الدولة لم تسمح بتوفير هذه القيمة. وأفاد أنّ الضغوطات المسلّطة على ميزانية الدولة لم تمكن من “رصد اعتمادات اضافية كافية للمشاريع والبرامج الجديدة”.