وزير التجهيز يؤكد أن انطلاق الاشغال المتعلقة بقنطرة بنزرت سيكون أواخر سنة 2021

أفاد وزير التجهيز والإسكان والبنية التحتية، كمال الدوخ، الخميس، بالبرلمان، أنه من المتوقع انطلاق الأشغال الخاصة بالجسر الرئيسي لقنطرة بنزرت في أواخر سنة 2021

وكشف الدوخ في إجابته على تساؤلات النواب التي تم طرحها خلال مناقشة ميزانية وزارة التجهيز والإسكان والبنية التحتية، أنه صدر أمر حكومي في 25 نوفمبر يهم أمثلة التهيئة العمرانية، صادق عليه مجلس الوزراء ويخص 51 مثال تهيئة عمرانية. مشيرا إلى “أن المشروع سيستفيد منه 550 ألف ساكن وسيكون له آثار على التنمية وخلق ديناميكية داخل عدد من المدن”.

كما بين وزير التجهيز، أن مشروع الطريق السيارة قابس – مدنين شهد تقدما في إنجازه بما يقارب 80 بالمائة، موضحا أن 15 كلم من هذا المشروع كانت معطلة بسبب اشكاليات عقارية وستقع حلحلتها لتستأنف الأشغال في أقرب وقت.

وبخصوص برنامج الوزارة لحماية المدن من الفياضانات، أوضح الوزير أنه ينبغي إعداد دراسة جديدة تعتمد على التغيرات المناخية لينطلق العمل بها ابتداء من سنة 2022.

وأشار، في هذا الصدد، إلى إنجاز 219 مشروع، وسيقع حماية 12 مدينة في النصف الثاني من شهر ديسمبر 2020.

من جهة أخرى، أكد الوزير أنه تعذر عليه الإجابة على جملة من الأسئلة التي طرحها النواب نظرا لضيق الوقت متعهدا بمدهم بالإجابات كتابيا.

وعرج الدوخ على ميزانية الوزارة لسنة 2021 والمقدرة بــ1735 مليون دينار بزيادة بنحو 17،3 بالمائة مقارنة بسنة 2020، قائلا في هذا الصدد، ” نأمل أن تغطي هذه الميزانية كامل السنة “.

وبين، في السياق ذاته، “أن نفقات التأجير والتسيير تمثل سوى نسبة 10 بالمائة من ميزانية الوزارة وأن نسبة أعوان واطارات الوزارة تمثل 0،7 بالمائة من مجموع الوظيفة العمومية وتقدر تمثيلية الوزارة في الجهات بنسبة 76 بالمائة”.

وقال الدوخ، بخصوص استراتيجية وزارة التجهيز في أفق سنة 2030 ” هدفنا في اطار هذه الاستراتيجية أن أي مواطن لا يقطع 60 كلم حتى يجد إما طريق سيارة أو طريق سريعة وهو هدف سيتم العمل على تحقيقه كل سنة”.