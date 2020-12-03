عبد الستار بن موسى يسلّم التقرير السنوي لنشاط الموفق الإداري لسنة 2019 لرئيس البرلمان

تسلّم رئيس مجلس نوّاب الشّعب راشد الغنوشي، خلال لقائه اليوم الخميس بقصر باردو، بالموفق الإداري عبد الستار بن موسى، التقرير السنوي لنشاط الموفق الإداري لسنة 2019، الذي تضمن مقترحات وتوصيات بخصوص عديد الإجراءات الإدارية وآليات تبسيطها وتنقيح بعض التشريعات، بما يساهم في تمتين علاقة المواطن بالإدارة ويسهّل تعامله معها.

وأبرز بن موسى خلال اللقاء، أهمية هذا التقرير بالنسبة الى المؤسسة البرلمانية، باعتبارها الساهرة على سن مختلف التشريعات وتطويرها، مؤكدا من جهة أخرى، ضرورة تحسين الاطار القانوني المنظم لعمل هذه المؤسسة، حتى تتمكن من القيام بوظائفها بالجودة المطلوبة وفق متطلبات المرحلة، وفق بلاغ صادر عن البرلمان.

وتطرق كذلك الى بعض الصعوبات التي تعترض المواطن في تعامله مع الادارة، ولاسيما في مجال تنفيذ الاحكام الصادرة ضدها، وتنفيذ القرارات خاصة منها المتعلقة بالعمران والبيئة.

كما أشار الى ورشة التفكير حول “تطوير مؤسسة الموفق الإداري وتدعيم قدراتها” التي سيتم تنظيمها يوم 9 ديسمبر الجاري، وسلّم رئيس البرلمان بالمناسبة دعوة لحضور ممثلين عن المؤسسة التشريعية في هذه الورشة .

من ناحيته، أثنى الغنوشي على المجهودات التي تبذلها مؤسسة الموفّق الإداري وتدخلاتها من أجل فض النزاعات بين المواطن والإدارة، واقتراح الحلول الملائمة لعديد الإشكالات المطروحة، مع الحرص على انصاف المواطن وضمان حقوقه، معبرا عن تأييده لضرورة اصلاح النظام القانوني لهذه المؤسسة وتطوير برامجھا، مع توسيع مجالات نشاطها لتشمل بقية جهات الجمهورية قصد تقريب خدماتها من المواطن .

وقد حضرت اللقاء جميلة دبش كسيكسي مساعدة رئيس البرلمان المكلّفة بالعلاقات مع المواطن والمجتمع المدني.