من بينها الشطب النهائي: مجلس التأديب لهيئة المحامين يتّخذ جملة من العقوبات

أعلن مجلس التأديب للهيئة الوطنية للمحامين بتونس عن جملة من القرارات التأديبية :

أولا : عقوبة المحو من الجدول بصفة نهائية مع الإذن بالنفاذ العاجل من أجل صنع عقد مكذوب ومسكه واِستعماله والمشاركة في بيع ما لا حق لمرتكبي ذلك التصرف فيه مما إستوجب إدانته جزائيا من أجل ذلك.

ثانيا : عقوبة التشطيب على الإسم من جدول المحامين لمدة ثلاثة سنوات مع الإذن بالنفاذ العاجل من أجل إرتكابه مخالفة الإستيلاء على أموال الحرفاء.

ثالثا : عقوبة الإيقاف المؤقت عن ممارسة المهنة لمدة عامين إثنين مع الإذن بالنفاذ العاجل من أجل إرتكاب مخالفة الخيانة والإستيلاء على أموال الحريف.

رابعا : عقوبة الإيقاف المؤقت عن ممارسة المهنة لمدة عام واحد مع الإذن بالنفاذ العاجل من أجل التشهير وهتك أعراض الزملاء بالقذف عبر وسائل التواصل الإجتماعي ومخالفة واجب الإستقامة.

خامسا : عقوبة الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة عام واحد مع الإذن بالنفاذ العاجل من أجل مخالفة الفصل 38 من المرسوم المنظم للمهنة المتعلق بتحديد أتعاب المحاماة.

سادسا : عقوبة الإيقاف عن ممارسة المهنة لمدة ثلاثة أشهر من أجل مخالفة واجب الإستقامة والإعتدال والزمالة وشرف مهنة المحاماة.

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