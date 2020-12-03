“توننداكس” يقفل معاملات حصة الخميس متطورا بنسبة 0.1 بالمائة

أقفلت بورصة الأوراق المالية بتونس معاملات حصة، الخميس، في المنطقة الخضراء اذ تطور مؤشرها المرجعي “توننداكس” بنسبة 1ر0 بالمائة في حدود النقطة 12ر6826 وسط حجم تداول بـ8ر4 مليون دينار، وفق الوسيط بالبورصة “التونسية للأوراق المالية”.

وبخصوص اداء الاسهم واصل سهم مجموعة تواصل القابضة منحاه التصاعدي ليسجل افضل اداء في الحصة ليزيد بنسبة 6ر8 بالمائة (380ر0 دينار) وسط حجم تداول ب248 الف دينار.

وارتفع سهم العالمية لتوزيع السيارات القابضة بنسبة 4ر4 بالمائة (910ر1 دينار) في المقابل تصدّر سهم “سرفيكوم” قائمة الانخفاضات بنسبة 5ر5 بالمائة (880ر1 دينار).

ومن جهته، خسر سهم الخطوط التونسية 9ر4 بالمائة (580ر0 دينار) وسط حجم تداول بـ43 الف دينار.

وكان سهم اسمنت قرطاج الاكثر تداولا في السوق بحجم تبادل بلغ 3ر1 مليون دينار، اي ما يمثل 27 بالمائة من الحجم الاجمالي للتداول.