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من هو الطبيب بدر الدين العلوي؟

2020/12/04 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

قال الزين علوي عم الطبيب بدر الدين العلوي الذي لقي حتفه في حادث سقوط مصعد بالمستشفى الجهوي بجندوبة مساء أمس إن الفقيد من مواليد سنة 1993 وهو أصيل معتمدية ماجل بلعباس.

وأضاف في تصريح لـ “الجوهرة اف ام” أن الضحية زاول تعليمه الابتدائي بمسقط رأسه ثم تعليمه الثانوي بولاية القصرين وتحصل على شهادة البكالوريا من أحد المعاهد بولاية المنستير بمعدل ممتاز جدا ليلتحق بعدها بكلية الطب بتونس أين تخرج منها في جانفي الماضي طبيبا جراحا قبل تعيينه للعمل بالمستشفى الجهوي بجندوبة.

وأشار الى أنه نظرا لإلتزاماته المهنية و الظرف الصحي العام في البلاد فإن الفقيد لم يزر عائلته منذ مدة.

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