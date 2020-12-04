صفاقس : تسجيل 139 اصابة جديدة بفيروس كورونا مقابل 82 حالة شفاء و6 وفايات وفق آخر تحيين للحالة الوبائية في الجهة

سجّلت ولاية صفاقس اليوم الجمعة، 139 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد مقابل تسجيل 82 حالة شفاء من الفيروس ووفاة 6 حالات بسببه، وفق البلاغ اليومي لتحيين الحالة الوبائية بصفاقس الصادر اليوم عن الإدارة الجهوية للصحة.

وجاء في ذات البلاغ، أن الحالات الجديدة الحاملة لفيروس كورونا بجهة صفاقس تم رصدها من جملة 454 تحليلا تم إجراؤها امس الخميس بمخبر التحاليل الجرثومية بالمستشفى الجامعي الحبيب بورقيبة بصفاقس وعدد من المخابر الخاصة، مشيرا إلى أن العدد الجملي للمصابين بفيروس كورونا بصفاقس قد ارتفع إلى 7282 حالة مقابل ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس الى 5881 حالة وذلك منذ بداية ظهور الوباء .

وبخصوص العدد الجملي للوفايات بصفاقس جراء فيروس كورونا ، ذكر البلاغ اليومي أنه قد ارتفع إلى 198 وفاة منذ ظهور الجائحة الوبائية .

يذكر أن عدد المرضى بفيروس كورونا داخل أقسام العناية المركزة يبلغ 11 مريضا مقابل 69 بقسم “كوفيد-19” و28 مريضا بالمصحات الخاصة.