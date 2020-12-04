مجلس نواب الشعب يشرع في مناقشة مشروع ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2021

شرع مجلس نواب الشعب، بعد ظهر اليوم الجمعة في مناقشة مشروع ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2021، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، وعدد من اطارات الوزارة.

وقدرت ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية لسنة 2021، باعتبار الموارد الذاتية للمؤسسات ب 1194,958 مليون دينار، اي بزيادة 19.8 بالمائة مقارنة بميزانية الوزارة لسنة 2020

وتتوزع هذه الميزانية بين نفقات التوزيع البالغة 245.316 الف دينار، ونفقات التسيير 21,465 الف دينار، ونفقات التدخلات 1614,677 الف دينار، ونفقات الاستثمار 11,10 الف دينار.

وتتوزع اعتمادات التعهد الخاصة بمهمة وزارة الشؤون الاجتماعية حسب خمسة برامج رئيسية، وهي برنامج الشغل والعلاقات المهنية، وبرنامج الضمان الاجتماعي، وبرنامج النهوض الاجتماعي، وبرنامج الهجرة والتونسيين بالخارج، وبرنامج القيادة والمساندة.

وكانت لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية قد استمعت يوم 19 نوفمبر 2020، الى وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي الذي قدم في مفتتح الجلسة لمحة عن المهمة الموكولة للوزارة خلال سنة 2021، مثمنا الزيادة الحاصلة في ميزانية الوزارة لسنة 2021 مقارنة بالسنة الماضية.

واكد وزير الشؤون الاجتماعية، في ذات السياق، ان للوزارة توجهات استراتيجية ازاء البرامج الخمسة المذكورة سالفا، وخاصة برنامج القيادة والمساندة.