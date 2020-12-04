مجلس النواب يشرع في مناقشة مشروع ميزانية وزارة التربية لسنة 2021

شرع مجلس نواب الشعب، مساء اليوم الجمعة، في مناقشة مشروع ميزانية وزارة التربية لسنة 2021، وذلك بحضور وزير التربية، فتحي السلاوتي، وعدد من الاطارات بالوزارة.

ويقدر مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2021 بـ6728 مليون دينار، اي بزيادة بقيمة 203 مليون دينار مقارنة بميزانية سنة 2020، ويعود هذا الارتفاع بالاساس الى تطور اعتمادات التأجير التي زادت بنسبة 3,68 بالمائة.

وقد تم رصد اعتمادات دفع للنفقات ذات الصبغة التنموية قدرها 6ر324 مليون دينار.

وتسعى وزارة التربية الى برمجة عدد من المشاريع لفائدة المنظومة التربوية في مشروع ميزانية 2021، على غرار تدعيم عمليات التعهد وصيانة المباني والتجهيزات الموجودة بالمؤسسات التربوية.

كما تعمل الوزارة على تأهيل المؤسسات التربوية وتحسين مكتسبات التلاميذ والعمل على توظيف أمثل لتكنولوجيا المعلومات والاتصال في المناهج التربوية.

ويذكر أن لجنة الشباب والشؤون الثقافية والتربية والبحث العلمي كانت قد استمعت لوزير التربية يوم 19 نوفمبر 2020 حول أهم ملامح مشروع ميزانية الوزارة لسنة 2021.