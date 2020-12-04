تطاوين : تسجيل 3 وفايات و10 اصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين اليوم الجمعة وفق تحيينها للوضع الوبائي لفيروس كورونا وفاة 3 مصابين ما رفع العدد الجملي لضحايا هذه الجائحة منذ اعادة فتح الحدود في جوان الماضي الى 70 حالة وتتوزع الى 30 حالة في تطاوين الشمالية(اضافة الى حالة وحيدة تم تسجيلها في الموجة الاولى) و18 حالة في غمراسن و11 حالة في تطاوين الجنوبية واربع حالات في بني مهيرة وحالتين في كل من البئر الاحمر و ذهيبة ورمادة وحالة وحيدة في الصمار.

كما سجلت الادارة الجهوية للصحة اليوم 10 اصابات جديدة بفيروس كورونا اربعة منها في تطاوين الجنوبية وثلاث حالات في تطاوين الشمالية وحالتان في بني مهيرة وحالة وحيدة في الصمار وبذلك يرتفع العدد الجملي للمصابين بالفيروس منذ اواخر جوان الماضي 917 حالة (مع 38 حالة مسجلة في الموجة الاولى)

ويخضع الان 17 مصابا للعلاج عشرة منهم في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين وسبعة في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة خارج الولاية كما يخضع 176 مصابا للحجر الصحي الذاتي في منازلهم في غياب مركز للحجر الصحي في الجهة.

ونظرا لارتفاع عدد الاصابات والوفيات في معتمدية تطاوين الشمالية التي تمثل قرابة 60 بالمائة من متساكني الولاية انعقدت امس اللجنة المحلية للتوقي من الكوارث الطبيعية ومجابهتها وتنظيم النجدة واستعرضت جملة من المسائل المتعلقة بتفشي الفيروس في المركب الجامعي ومزيد العمل على توعية وتحسيس الناس بضرورة لبس الكمامة والتباعد الجسدى وغيرها من مقتضيات البروتوكولات الصحية.