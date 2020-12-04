هشام المشيشي من القصرين” استشهاد الطبيب الجراح بمصعد هو فاجعة تعكس حجم المأساة التي يعيش على وقعها الأطباء و الجيش الأبيض

قال رئيس الحكومة هشام المشيشي لدى تقديمه مساء اليوم الجمعة واجب العزاء الى عائلة الطبيب الجراح بدر الدين علوي الذي توفي مساء امس بالمستشفى الجهوي بحندوبة إثر سقوطه من مصعد معطب، “إن إستشهاد الطبيب هو فاجعة تعكس حجم المأساة التي يعيش على وقعها الأطباء و الجيش الأبيض الذين أصبحوا ضحية الإهمال وسوء التصرف الموجود في عديد المستشفيات” ، مشددا على ضرورة ان تكون هذه الحادثة لحظة فارقة ودافعا لإصلاح قطاع الصحة المتدهور نتيجة سياسات متراكمة خاصة و أن كل الحكومات الماضية لم تأخذ الدرس من حادثة الرضع وعمدون …

وقال المشيشي في تصريح إعلامي بالمناسبة ان المستشفيات العمومية أصبحت مقابر للاطارات الطبية و شبه الطبية و المرضى على حد السواء ، داعيا الجميع للتوقف عن الحسابات السياسية و تجميع الصفوف لإصلاح البلاد قبل أن تنهار على الجميع” مؤكدا على ضرورة القطع مع السياسات ”الخاربة ” وفق تعبيره .

وكان الفقيد وهو طبيب مقيم بالمستشفى الجهوي بجندوبة توفي إثر سقوطه من مصعد معطب، وفق ما أعلنته وزارة الصحة في ساعة متأخرة من ليل الخميس إلى الجمعة، في بلاغ.

وتمثلت صورة هذه الحادثة الأليمة، حسب الوزارة ، في سقوط الطبيب الشاب من علو فاق 10 أمتار إثر إنزلاق ساقيه من مصعد معطب بالمستشفى الجهوي بجندوبة.