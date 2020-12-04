56 حالة وفاة، و1403 اصابة جديدة بفيروس كوفيد-19 الى غاية 2 ديسمبر الجاري

اعلنت وزارة الصحة، مساء الجمعة، ان عدد الوفيات بالفيروس التاجي، قد ارتفع الى 3415 حالة وفاة بعد تسجيل 56 حالة وفاة جديدة، وذلك الى غاية يوم 2 ديسمبر الجاري على الساعة 11 مساء.

وأفادت الوزارة، في بلاغ لها حول الوضع الوبائي اليومي، انه بذات التاريخ، وقع تسجيل 1403 اصابة جديدة بفيروس كوفيد-19، وذلك اثر اجراء 4649 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين حسب الوزارة، 74 الفا و513 شخص، من بين 100 الف و683 حالة حاملة للفيروس.

ويتم حاليا التكفل بـ 1441 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات، فيما يقيم حاليا 309 مصابين بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العمومي والخاص، في حين يخضع 113 مصابا إلى التنفس الاصطناعي بالقطاعين.