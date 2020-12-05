وزارة الصحة تؤكد على ضرورة احترام جداول الاستمرار الطبي بالنسبة للاطباء المقيمين والداخليين

أكدت وزارة الصحة، في بيان لها السبت، على ضرورة احترام جداول الاستمرار الطبي لتأمين الخدمات الصحية بكافة الهياكل الصحية العمومية بالنسبة للمقيمين والمتربصين الداخليين في الطب، ضمانا لاستمرار إسداء الخدمات الصحية فضلا عن حالة الطوارئ التي تمر بها البلاد في إطار مجابهة جائحة “كوفيد-19”.

وياتي تاكيد وزارة الصحة في وقت أعلن فيه الأطباء الشبان الدخول في اضراب عام وطني سيعلقون خلاله كل الأنشطة التكوينية بداية من يوم امس الجمعة والى غاية الاثنين المقبل الموافق ل7 ديسمبر الجاري على خلفية وفاة الطبيب المقيم بدر الدين العلوي إثر سقوطه مساء الخميس من المصعد الكهربائي المعطب بالمستشفى الجهوي بجندوبة.

ودعت منظمة الاطباء الشبان الهياكل النقابية التي تمثل قطاع الصحة الى يوم غضب وطني تتوقف خلاله كل الأنشطة يوم الثلاثاء 8 ديسمبر المقبل، مطالبة باقرار اعتمادات استثنائية للمستشفيات يتم توزيعها طبقا لاحتياجات الأقسام الجامعية الاستشفائية.

واشترطت المنظمة استجابة الحكومة الى جملة من المطالب تشمل محاسبة المسؤولين الذين يتحملون المسؤولية مركزيا وجهويا عن الاهمال والتقصير الذي أدى الى وفاة الطبيب المقيم بدر الدين العلوي بالمستشفى الجهوي بجندوبة، داعية، الى احالتهم الى أنظار العدالة.

وكان وزير الصحة قد اعلن بعد ظهر اليوم عن اقالة عدد من المسؤولين في وزارة الصحة بالادارات المركزية وكذلك على مستوى ولاية جندوبة فضلا عن ايقاف المكلف بالصيانة في المستشفى الجهوي بجندوبة عن العمل.