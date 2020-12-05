المنستير : حالة وفاة و66 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجّلت حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد بولاية المنستير ليتطور مجموع الوفيات إلى 149 وفاة، و66 إصابة جديدة بكورونا ليرتفع العدد الجملي للإصابات إلى 5798 إصابة حسب آخر حصيلة محيّنة الجمعة 4 ديسمبر الجاري على الساعة الثامنة مساء وفق ما ذكره لــ(وات) المدير الجهوي للصحة بالمنستير حمودة الببة.

وشملت الإصابات الجديدة 12 معتمدية من مجموع 13 معتمدية بولاية المنستير وتوزعت إلى 20 إصابة بطبلبة، و10 إصابات ببنبلبة، و9 إصابات بالمكنين، و6 اصابات بالمنستير، و6 إصابات بالبقالطة، و5 إصابات بالساحلين، وإصابتين بقصر هلال، وإصابتين بقصيبة المديوني، وإصابة واحدة بصيادة لمطة بوحجر، وإصابة واحدة بالوردانين، وإصابة واحدة بجمال، وإصابة واحدة بزرمدين، وإصابتين غير محدد مكانها.

وارتفع العدد الجملي لحالات التعافي من فيروس كورونا المستجد على مستوى الجهة إلى غاية يوم أمس إلى 4538 حالة شفاء بعد تسجيل 81 حالة تعافي جديدة. ويوجد حسب ذات الحصيلة 1111 شخصا مازال حاملا لفيروس كورونا المستجد بولاية المنستير في حين استكمل 31 ألفا و203 أشخاص قضاء فترة الحجر الصحي الذاتي وفترة الحجر الصحي الاجباري. ولم تسجل الجهة منذ 19 يوما إخضاع حالات مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا المستجد في الحجر الصحي الاجباري.

وبلغ منذ مارس 2020 وإلى غاية 4 ديسمبر الجاري مجموع تحاليل تقصي فيروس كورونا المستجد لعينات رفعت على مستوى الجهة 27 ألفا و989 اختبار حسب المدير الجهوي للصحة.