تطاوين : تسجيل حالتي وفاة و32 اصابة جديدة بفيؤوس كورونا

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين اليوم السبت حسب تحيينها للوضع الوبائي لفيروس كورونا حالتي وفاة واحدة في تطاوين الجنوبية والثانية في الصمار ما يرفع ضحايا هذه الجائحة منذ اعادة فتح الحدود اواخر جوان الماضي الى 72 حالة 30 منها في تطاوين الشمالية و18 حالة في غمراسن و12 حالة في تطاوين الجنوبية واربع حالات في بني مهيرة وحالتين في كل من البئر الاحمر وذهيبة والصمار ورمادة (اضافة الى حالة وفاة وحيدة في الموجة الاولى)

كما سجلت الادارة الجهوية للصحة 32 اصابة جديدة 20 منها في تطاوين الشمالية و6 في تطاوين الجنوبية وحالتين في كل من غمراسن ورمادة وحالة وحيدة في كل من البئر الاحمر والصمار وبذلك ارتفع عدد الاصابات الجملي منذ اواخر جوان الماضي الى 949 اصابة (مع 38 اصابة سجلت في الموجة الاولى)

ويقيم الان في الحجر الصحي 189 مصابا في منازلهم ويخضع 16 مصابا اخرين للعلاج 8 منهم في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين ومثلهم في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة خارج الولاية,