سليانة: 76 حالة وفاة بكورونا منذ بداية الجائحة و 1303 إصابة مؤكدة

بلغ العدد الجملي للوفيات نتيجة الاصابة بفيروس كورونا، بولاية سليانة، منذ بداية الجائحة إلى غاية يوم أمس السبت، 76 حالة وفاة، في حين بلغ عدد الاصابات المؤكدة بالفيروس خلال نفس الفترة، 1303 إصابة، من بينها 152 حالة في صفوف مهنيي الصحة ، وفق ما أكدته مصالح الإدارة الجهوية للصحة بسليانة.

وأوضح كاهية مدير الصحة الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة بسليانة، عماد الصغير، في تصريح ل(وات) أن الإصابات تتوزع بين 548 بسليانة المدينة، و84 ببرقو، و43 ببوعرادة، و28 بالعروسة، و71 بقعفور، و97 بالكريب، و73 بسيدي بورويس، و239 بمكثر، و41 بكسرى، و79 بالروحية.

أما عدد الحالات الإيجابية تحت الحجر الصحي الإجباري، فقد بلغ، حسب نفس المصدر، 176 حالة، وعدد حالات الإيواء بالمستشفى الجهوي بسليانة 18 حالة، من بينها 3 حالات بالانعاش، وبلغ عدد حالات الإيواء بالمستشفيات المحلية 6 حالات.