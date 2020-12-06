اضطراب وانقطاع في عملية التزويد بمياه الشرب بعدد من معتمديات ولايتي تونس واريانة ابتداء من صباح الثلاثاء

تسجل معتمديات أريانة وسكرة وروّاد وحلق الوادي والكرم وقرطاج والمرسى وضفاف البحيرة 1 و2 والمركز العمراني الشمالي والشرقية اضطرابا وانقطاعا في التزوّد بمياه الشرب بداية من الثامنة من صباح، الثلاثاء 8 ديسمبر 2020، وفق بلاغ أوردته الشركة الوطنيّة لاستغلال وتوزيع المياه، مساء الأحد.

واشارت الشركة، في بلاغها، أنّها تعوّل على استئناف عمليّة التزويد تدريجيا خلال الليلة الفاصلة بين يومي الخميس 10 ديسمبر والجمعة 11 ديسمبر 2020.

وارجعت الشركة هذا الاضطراب الى أشغال الصيانة، التي ستقوم بها مصالحها، على القناة الرئيسية لجلب المياه قطر 1250 مم المزوّدة للضاحية الشمالية للعاصمة بالطريق الشعاعيّة “اكس” على مستوى محوّل المنزه السادس.