المديرة الجهويّة للصحّة بجندوبة تكذّب وزارة الصحّة. ونقابة الأطباء تطالب بفتح تحقيق

عبّرت نقاية الاطباء والصيادلة وأطباء اسنان الصحة العمومية المنضوية تحت لواء الاتحاد العام التونسي للشغل عن “عمق اسفها وبالغ الأسى اثر وفاة الطبيب المقيم بالجراحة بدر الدين العلوي مشيرة الى انها تعتبره شهيد الواجب لقطاع الصحة متقدّمة بتعازييها لعائلته ولكافة الاسرة الصحية.

وأكّدت النقابة في بيان صادر عنها نشره الاتحاد على صفحته الرسمية بموقع “فايسبوك” مساندتها ودعمها المطلق للاطار الطبي وشبه الطبي بولاية جندوبة وفي مقدمتهم الدكتورة كوثر النهدي.

وطالبت بـ”فتح تحقيق معمق وشفاف يحفظ حقوق كافّة الاطراف وكرامتهم حتى لا يكون هناك كبش فداء” مؤكدة ثقتها التامة في عدالة القضاء، معربة عن استعدادها التام للنضال بكلّ الطرق القانونية والمشروعة لحفظ حقوق وكرامة الدكتورة النهدي.

وكانت الدكتورة كوثر النهدي المديرة الجهوية للصحة بجندوبة، قد أكّدت أنها راسلت وزير الصحة يوم 3 ديسمبر الجاري وأنّها طلبت إعفاءها من مهامها على رأس الادارة الجهوية للصحة بعد مصرع الدكتور بدر الدين العلوي، مبرزة أنّ طلب الإعفاء كان بسبب عدم قدرتها على تغيير الوضع الصحي الحالي بولاية جندوبة والتزامها بأخلاقيات المهنة بعد وفاة الدكتور العلوي، حسب ما أوردت قناة “نسمة”.

وقالت الدكتورة “إنه كان من الأجدر أن يسمي وزير الصحة الأشياء بمسمياتها وأن يعلن قبول استقالتها عوضا عن إعلان إقالتها مثلما جاء في بيان وزارة الصحة”.