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سيدي بوزيد: تسجيل 10 إصابات جديدة بفيروس “كورونا” و28 حالة تعافي

2020/12/07 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجّلت، ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاثنين،10 حالات إصابة بفيروس “كورونا”، و28 حالة تعافي، وذلك بعد ورود نتائج 28 عينة، حسب ما ذكره كاهية مدير الرعاية الأساسية بالإدارة الجهوية للصحة، بشير سعيدي.

ولفت السعيدي، في تصريح لـ(وات)، أن إجمالي الإصابات بفيروس “كورونا” بالجهة، يرتفع بذلك إلى 1890 إصابة، منها 1379 حالة تعافي، و75 حالة وفاة، 25 مستوردة والباقي محلية.

وذكر بأن معتمدية سيدي بوزيد الغربية، سجلت أعلى نسبة من حيث الإصابات وذلك بـ847 إصابة، تليها سيدي بوزيد الشرقية بـ261 إصابة، والسبالة بـ135 إصابة، والرقاب بـ127 إصابة، وجلمة بـ90 إصابة، وبن عون بـ87 إصابة، وبئر الحفي 81 إصابة، والمكناسي بـ69 إصابة، وأولاد حفوز بـ68 إصابة، والسوق الجديد بـ50 إصابة، والمزونة بـ35 إصابة، ومنزل بوزيان بـ28 إصابة، وأخيرا السعيدة بـ12 إصابة.

وبلغ العدد الجملي للتحاليل التي تم إجراؤها بسيدي بوزيد منذ شهر فيفري الماضي، 8594 تحليلا بعد رفع 11 عينة إضافية اليوم الاثنين.

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