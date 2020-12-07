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تطاوين : تسجيل 3 وفيات و8 اصابات جديدة بفيروس كورونا خلال 48 ساعة الماضية

2020/12/07 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجلت الادارة الجهوية للصحة بولاية تطاوين خلال 48 ساعة الماضية 3 وفيات بكوفيد-19 حسب ما جاء في تحيينها للوضع الوبائي لفيروس كورونا اليوم الاثنين وبذلك ارتفع عدد ضحابا هذه الجائحة في الجهة منذ اعادة فتح الحدود اواخر شهر جوان الماضي الى 75 حالة تتوزع الى 32 حالة في تطاوين الشمالية و18 حالة في غمراسن و13 حالة في تطاوين الجنوبية و4 حالات في بني مهيرة وحالتين في كل من البئر الاحمر والصمار ورمادة وذهيبة

كما سجلت الادارة الجهوية 8 اصابات جديدة بفيروس كورونا نصفها في تطاوين الشمالية واصابتين في الصمار واصابة واحدة في كل من تطاوين الجنوبية وغمراسن ما يرفع عدد الاصابات الجملي خلال ذات الفترة الى 957 اصابة.

ويلازم الان 128 مصابا الحجر الصحي الذاتي في منازلهم فيما يخضع 3 مصابين للعلاج في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين و 8 مصابين اخرين في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة خارج الولاية.

يذكر ان 38 اصابة بفيروس كورونا تم تسجيلها في الموجة الاولى أدّت واحدة منها إلى وفاة امرأة مسنّة خلال شهر مارس الماضي.

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