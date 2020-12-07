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“مكافحة الفساد زمن الثورة الرقمية : الرهانات والتحديات”، شعار المؤتمر الوطني الخامس لمكافحة الفساد

2020/12/07 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

تنظم الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، يوم الأربعاء المقبل بالضاحية الشمالية بالعاصمة، المؤتمر الوطني الخامس لمكافحة الفساد تحت شعار “مكافحة الفساد زمن الثورة الرقمية: الرهانات والتحديات” وذلك إحياء لليوم العالمي لمكافحة الفساد الموافق ليوم 9 ديسمبر من كل سنة.

واختارت الهيئة هذا الموضوع للمؤتمر السنوي، وفق الملف الصحفي، نظرا للظرف الاستثنائي الذي أملاه تفشي جائحة كورونا في جميع أصقاع العالم ما ولد اعتمادا كبيرا على وسائط حديثة خلقت فرصا جديدة لارتكاب جرائم اقتصادية ولمخالفة القوانين والتراتيب الجاري بها العمل وللإضرار بالمصلحة العامة.

وسيتم التطرق في المؤتمر، وفق ذات المصدر، إلى الموضوع من ناحية مخاطر الثورة الرقمية والفساد المالي في جلسة النقاش الأولى ومن ناحية الرقمنة كآلية للتوقي من الفساد في الجلسة الثانية، في حين ستخصص الجلسة الثالثة إلى موضوع خطط التعافي زمن الثورة الرقمية تحت راية النزاهة والشفافية.

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