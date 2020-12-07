Ooredoo تطلق “شهر سامسونج” للهاتف الذكي بأسعار استثنائية

تواصل Ooredoo تميزها وتقدم حصريًا لمشتركيها أفضل تقنيات الهواتف الذكية وبأسعار تنافسية للغاية.

أعلنت Ooredoo عن إطلاق “شهر سامسونج”، والذي سيتم خلاله منح تخفيضات هامة على مجموعة من هواتف سامسونج المبتكرة. ويمكن للمشتركين أيضًا الاستفادة من المبيعات الحصرية بالإضافة إلى الهدايا المجانية والقسائم التي سيتم تقديمها خلال هذا الشهر.

وتتوفر هذه العروض الحصرية في المتاجر الإلكترونية لـOoredoo على الرابط ore.do/eshop. كما يمكن للحرفاء الدفع عن طريق استخدام بطاقة مصرفية بما في ذلك Mobicash، أو بطاقة الدينار الإلكتروني التونسية .E-dinar

كما توفر Ooredoo لعشاق سلسة هواتف Samsung Sخصومات خاصة من خلال تقديم عدد من القسائم لأي عملية شراء لواحد من هواتفSamsung S التالية : [S20 FE, S20, S20 + S20 ultra, Note 20, Note 20 ultra]. ويمكن الحصول على هذه القسائم في جميع مغازات Ooredooإن كان عبر المتجر الالكتروني أو في نقاط البيع.

كما يمكن لحرفاء Ooredoo استلام أجهزتهم من أحد المتاجر القريبة أو التمتع بخدمة التوصيل المجاني في جميع أنحاء البلاد.

كما تمنح Ooredoo لمشتركي الألعاب الفرصة للفوز بعديد الهدايا والمفاجآت بفضل تقنيات Samsung من خلال تحميل تطبيقة My Ooredoo باستعمال الرابط onelink.to/myooredootn.

لا تفوت فرصة الاطلاع على “شهر سامسونج” مع Ooredoo لمزيد من العروض الترويجية والمفاجآت الحصرية.